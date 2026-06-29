Один человек погиб при пожаре в центре Москвы
В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме. В результате ЧП погибла женщина, сообщает РЕН ТВ.
Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовой‑Самотечной. По данным телеканала, причиной пожара стало возгорание личных вещей жильцов.
На кухне квартиры обнаружили женщину без сознания. Её экстренно эвакуировали из задымлённого помещения, но, несмотря на оперативные действия спасателей, пострадавшая скончалась.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Помимо погибшей, из здания спасли ещё двух человек. В причинах и обстоятельствах пожара разбираются сотрудники уполномоченных органов.
Ранее в Нижнем Новгороде мужчина сгорел заживо. Одежду жертвы по невыясненным причинам охватило пламя.
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