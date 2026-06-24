Житель Саратовской области показал татуировку и пошел под суд

24 июня 2026, 17:13

Житель Саратовской области получил полтора года за демонстрацию тюремного тату

Фото: istockphoto/AMilkin

В Саратовской области суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю рабочего поселка Дергачи за публичную демонстрацию символики запрещенной в России экстремистской организации. Об этом проинформировали в региональном Следственном комитете.