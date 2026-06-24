Житель Саратовской области показал татуировку и пошел под суд
В Саратовской области суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю рабочего поселка Дергачи за публичную демонстрацию символики запрещенной в России экстремистской организации. Об этом проинформировали в региональном Следственном комитете.
Установили, что на протяжении года — с декабря 2024-го по декабрь 2025-го — мужчина неоднократно выходил в общественные места населенного пункта с открыто демонстрируемыми татуировками, пропагандирующими запрещенное в РФ движение. В отношении дергачевца возбудили уголовное дело.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение, однако продолжал появляться с запрещенной нательной символикой. Суд признал фигуранта виновным.
Ему назначили наказание в виде одного года пяти месяцев лишения свободы. При этом исполнение приговора постановили отсрочить до момента, пока его ребенку не исполнится 14 лет.
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