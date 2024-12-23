Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли

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Полицейские задержали 43-летнего жителя деревни Малые Жеребцы городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков: он устроил теплицу с коноплёй в бытовке на своём участке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Помещение бытовки было оборудовано системой полива, лампами накаливания и электронными термометрами, а также вентиляцией и системой вытяжки. Там же было обнаружено и изъято 430 кустов растения и пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что растения являются коноплёй, а вещество — её частями», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение года.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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