Жительнице Симферополя во время родов разорвали мочевой пузырь

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Жительница Симферополя во время родов получила разрыв мочевого пузыря. По словам женщины, ей сильно надавили на живот во время схваток.
27-летняя Марина вместе с мужем отправилась на партнёрские роды во 2-й родильный дом Симферополя, сообщает телеграм-канал SHOT. Ранее врачи рекомендовали ей кесарево сечение, но в роддоме акушер настоял на самостоятельных родах. Во время схваток врач сильно надавил ей на живот всем телом. У женщины лопнули капилляры, от давления из носа пошла кровь.
Только на следующий день, когда Марина пожаловалась на непроходящие сильные боли, врачи обнаружили у неё разрыв мочевого пузыря. Была проведена операция по ушиванию органа. За новорожденным женщине приходилось ухаживать с катетером и сильными болями. Малыш также пострадал: у него нашли гематомы и синяк на виске.
По словам пострадавшей, медики объяснили случившееся тем, что у неё аномально тонкие стенки мочевого пузыря. Однако проведённые дополнительные обследования этого не подтвердили. Следующие полгода Марине пришлось жить с памперсами и катетерами, она перенесла ещё одну операцию. Сейчас семья хочет получить компенсацию за все страдания, адвокаты готовят документы в суд.
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Только на следующий день, когда Марина пожаловалась на непроходящие сильные боли, врачи обнаружили у неё разрыв мочевого пузыря. Была проведена операция по ушиванию органа. За новорожденным женщине приходилось ухаживать с катетером и сильными болями. Малыш также пострадал: у него нашли гематомы и синяк на виске.
По словам пострадавшей, медики объяснили случившееся тем, что у неё аномально тонкие стенки мочевого пузыря. Однако проведённые дополнительные обследования этого не подтвердили. Следующие полгода Марине пришлось жить с памперсами и катетерами, она перенесла ещё одну операцию. Сейчас семья хочет получить компенсацию за все страдания, адвокаты готовят документы в суд.
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Александр Бойцов