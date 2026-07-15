Житель Севастополя развращал мальчиков и получил 17-летний срок
Житель Севастополя получил наказание за совершение преступлений против несовершеннолетних. Об этом информирует прокуратура города.
Следствие установило, что мужчина совершал развратные действия и действия сексуального характера в отношении мальчиков в августе 2022 и 2025 годов. Потерпевшие дети рассказали о произошедшем своим родителям, после чего те незамедлительно обратились с заявлением в полицию.
Отмечается, что фигурант ранее уже привлекался к ответственности за убийство своей матери. Судья назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд запретил ему работать с несовершеннолетними в течение 16 лет.
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