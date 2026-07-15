Житель Севастополя развращал мальчиков и получил 17-летний срок

15 июля 2026, 20:42

В Севастополе суд приговорил мужчину к 17 годам за развращение мальчиков

Фото: Istock/Zolnierek

Житель Севастополя получил наказание за совершение преступлений против несовершеннолетних. Об этом информирует прокуратура города.