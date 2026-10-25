Житель Симферополя четыре года судился с магазином из-за двух банок энергетика
Житель Симферополя по имени Ярослав почти четыре года судился с магазином из-за двух баночек энергетика стоимостью 525 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2021 году мужчина пришёл в магазин за покупкой, однако продавец отказался продавать напитки без паспорта. При этом возрастных ограничений на тот момент не существовало.
Покупатель начал кампанию возмездия. Сначала через Роспотребнадзор он добился штрафа для кассира в размере тысячи рублей. Затем Ярослав подал иск в суд и потребовал 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, а позже увеличил сумму до 300 тысяч рублей, сославшись на сильные страдания.
В обосновании иска гражданин указал, что отказ лишил его «такого важного ресурса, как энергия», нанёс «непоправимую нравственную травму» и ущемил мужское достоинство. Суд присудил компенсацию в 350 рублей и штраф магазину в 175 рублей.
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