Житель США использовал десятилетнюю дочь в качестве «второй жены»

12 ноября 2026, 06:10

В США мужчину обвинили в многолетнем насилии над дочерью

Фото: iStock/fizkes

В городе Игл‑Маунтин (штат Юта, США) расследуют дело о систематических преступлениях против десятилетней девочки её собственным отцом. Об этом сообщил телеканал Mirror.