Житель США использовал десятилетнюю дочь в качестве «второй жены»
В городе Игл‑Маунтин (штат Юта, США) расследуют дело о систематических преступлениях против десятилетней девочки её собственным отцом. Об этом сообщил телеканал Mirror.
По данным следствия, мужчина оправдывал свои действия тем, что воспринимал дочь как «вторую жену», так как супруга его не удовлетворяла. Эта формулировка зафиксирована в судебных документах. Предполагается, что насилие продолжалось несколько лет.
О преступлении стало известно, когда один из родственников нашёл на телефоне мужчины подозрительные материалы — это послужило поводом обратиться в правоохранительные органы. В ходе допросов подозреваемый признался в содеянном, в том числе в том, что делал фотографии ребёнка.
Расследование вскрыло и другие детали. Ранее девочка пыталась поговорить с отцом о его поведении. В ответ мужчина заплакал и умолял её никому не рассказывать, опасаясь тюрьмы. Из-за этого ребёнок молчал. Кроме того, выяснилось, что мужчина оказывал влияние на родственников, в том числе финансово, чтобы скрыть ситуацию.
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