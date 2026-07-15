Мужчина получил обвинительный вердикт по делу об исчезновении жены после «приворота»

15 июля 2026, 09:25

В США мужчина попытался удержать жену магией и убил ее

Фото: iStock/Yingko

Суд в США признал 44-летнего Ларри Миллете виновным в убийстве супруги Майи, пропавшей в январе 2021 года. Незадолго до исчезновения женщина сообщила мужу о намерении развестись и обратилась за юридической помощью. Об этом сообщает People.