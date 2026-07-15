Мужчина получил обвинительный вердикт по делу об исчезновении жены после «приворота»
Суд в США признал 44-летнего Ларри Миллете виновным в убийстве супруги Майи, пропавшей в январе 2021 года. Незадолго до исчезновения женщина сообщила мужу о намерении развестись и обратилась за юридической помощью. Об этом сообщает People.
За несколько дней до пропажи Майя написала Ларри: «Я подаю на развод, нравится тебе это или нет». Родным она рассказывала о насилии в семье. Муж не хотел расставания и обращался к людям, практикующим магические ритуалы. Он просил их наложить на жену порчу либо заставить ее отказаться от развода с помощью приворота.
Следствие установило, что после неудачи с «колдовством» Миллете искал способы травмировать супругу и лишить ее возможности действовать самостоятельно. Во время обыска правоохранители нашли в доме болиголов. Это растение содержит смертельный яд, информацию о нем мужчина изучал в интернете.
Камеры наблюдения через два дня после исчезновения Майи зафиксировали, как родственники Ларри загружали морозильный ларь в автомобиль. При этом записи не показывают, что женщина вышла из дома. В ночь ее пропажи соседская камера записала несколько сильных ударов.
Тело Майи Миллете так и не нашли. Защита утверждала, что к преступлению мог иметь отношение ее предполагаемый любовник, однако тот подтвердил алиби: в тот день он находился на родах жены. Суд не принял эту версию. Дату оглашения наказания для Миллете еще не назначили.
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