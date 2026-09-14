Житель Ставрополья пойдет под суд за смертельное ранение брата
В Ставропольском крае следователи завершили расследование дела против 28-летнего жителя села Александровского. Мужчину обвиняют в убийстве старшего брата. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, ночью 26 июня между родственниками вспыхнула ссора. Причиной стало употребление 32-летним мужчиной запрещенных веществ. Во время конфликта младший брат взял нож и ударил оппонента в шею. Потерпевший получил смертельное ранение. Фигуранта задержали. Суд отправил его в СИЗО на время разбирательства.
В России оборот запрещенных веществ строго ограничен законом. К ним относятся наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, включенные в специальные государственные перечни. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и сбыт таких веществ могут повлечь административную или уголовную ответственность — ее мера зависит от вида вещества, его количества и обстоятельств дела.
Употребление запрещенных веществ опасно для здоровья и может привести к зависимости, психическим расстройствам, передозировке и другим тяжелым последствиям. При подозрении на зависимость важно обращаться за медицинской и психологической помощью в профильные учреждения, а также пользоваться поддержкой близких и специалистов.
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