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Житель Ставрополья пойдет под суд за смертельное ранение брата

В Ставропольском крае россиянин ударил ножом в шею брата за запрещенные вещества
Фото: iStock/zoka74

В Ставропольском крае следователи завершили расследование дела против 28-летнего жителя села Александровского. Мужчину обвиняют в убийстве старшего брата. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.



По версии следствия, ночью 26 июня между родственниками вспыхнула ссора. Причиной стало употребление 32-летним мужчиной запрещенных веществ. Во время конфликта младший брат взял нож и ударил оппонента в шею. Потерпевший получил смертельное ранение. Фигуранта задержали. Суд отправил его в СИЗО на время разбирательства.

В России оборот запрещенных веществ строго ограничен законом. К ним относятся наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, включенные в специальные государственные перечни. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и сбыт таких веществ могут повлечь административную или уголовную ответственность — ее мера зависит от вида вещества, его количества и обстоятельств дела.

Употребление запрещенных веществ опасно для здоровья и может привести к зависимости, психическим расстройствам, передозировке и другим тяжелым последствиям. При подозрении на зависимость важно обращаться за медицинской и психологической помощью в профильные учреждения, а также пользоваться поддержкой близких и специалистов.

Дарья Осипова

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