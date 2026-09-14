Житель Ставрополья пойдет под суд за смертельное ранение брата

14 сентября 2026, 15:04

В Ставропольском крае россиянин ударил ножом в шею брата за запрещенные вещества

Фото: iStock/zoka74

В Ставропольском крае следователи завершили расследование дела против 28-летнего жителя села Александровского. Мужчину обвиняют в убийстве старшего брата. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.