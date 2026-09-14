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Полуголый дебошир чуть не пырнул ножом врача и угрожал медикам в поликлинике

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Нетрезвый 51-летний житель Москвы пришёл в поликлинику на перевязку травмированной ноги и начал угрожать сотрудникам учреждения ножом. Об этом сообщает Росгвардия по Москве.



По информации ведомства, мужчина вёл себя агрессивно и пытался напасть на врача. Медики вызвали группу задержания. Росгвардейцы обезоружили нарушителя и доставили его в отдел полиции. Нож изъяли. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что на трассе М-12 в Подмосковье произошло ДТП с участием лося. По предварительным данным, животное внезапно выбежало из леса на проезжую часть. Сохатый сумел перемахнуть через дорожный отбойник и оказался прямо перед двигавшимся легковым автомобилем.

Дарья Осипова

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