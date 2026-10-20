Житель Ставрополя получил 18 лет колонии за насилие над 12-летней девочкой

20 октября 2026, 20:24

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Житель Ставрополя получил срок за преступление против 12-летней школьницы. Подробности сообщает управление СК РФ по региону.





По информации следствия, мужчина изнасиловал девочку и угрожал ей ножом. До этого момента он не был знаком с пострадавшей.



Когда о ситуации стало известно, в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. Известно, что ранее его уже судили по аналогичной статье.

«По ходатайству следствия судом в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.