Житель Ступина попался на выращивании конопли на своём балконе

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
33-летнего жителя городского округа Ступино задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На балконе задержанного был обнаружен гроубокс, внутри которого были горшки с растениями, визуально похожими на коноплю. Кроме того, в квартире находились стеклянные банки и пластиковые контейнеры с растительным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком, который получают из конопли, — марихуаной», — говорится в сообщении.По данным следствия, задержанный производил наркотики, чтобы потом продавать их через тайники-закладки.
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