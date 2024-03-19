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Житель Талдома попался на выращивании конопли в своём дачном доме

19 марта 2024, 17:01
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция задержала 35-летнего жителя Талдома по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В квартиры у мужчины, расположенной на улице Ленина в посёлке Запрудня Талдомского городского округа, было обнаружено шесть пакетов с растительным веществом. Эксперты установили, что это марихуана, общий вес изъятого составил 1,2 кг», — говорится в сообщении.
Кроме того, в квартире нашли два измельчителя и электронные весы. А на даче у задержанного полиция обнаружила 19 горшков с растениями, мешок с частями растений, а также вентиляторы, осветительное оборудование и устройство для охлаждения ламп.


Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#талдом
#наркотики
#криминал
#полиция
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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя и своё жильё в паводок
19 марта 2024, 18:19

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха переходит к положительным отметкам. Активное таяние снега и льда вызвало угрозу паводков, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Резкий подъём воды может даже за короткий период сильно осложнить жизнь домовладельцев, заявил замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин. Он поделился полезными рекомендациями, чтобы вода не застала врасплох.
«Если вы живёте в зоне риска подтопления, подготовьтесь к удару стихии. Лучше всего взять с собой рюкзак, в который можно положить документы, тёплую одежду, деньги, лекарства, средства гигиены, еду и воду», – посоветовал Сорокин.
По его словам, спасатели также советуют жителям запастись высокими резиновыми сапогами, изучить окрестности, найти удобные дороги или возвышенности.
«При объявлении эвакуации придётся покинуть жильё до отступления воды, поэтому перед уходом лучше обезопасить дом. Рекомендуется отключить газ и электричество, погасить печь, плотно закрыть окна и двери, убрать запасы и вещи из подвала. Ценности лучше перенести на шкафы или на второй этаж. Если вы не успели покинуть здание, поднимитесь на крышу или возвышенность и подавайте сигналы спасателям: днём – светлым куском ткани, ночью – фонариком или экраном телефона» – подчеркнул Сорокин.
Он добавил, что в случае эвакуации не стоит ехать на автомобиле, так как его может унести течением.

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#подмосковье
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Пять человек пострадали при взрыве в многоэтажке в Нижнем Новгороде
19 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/Distortion Media

Пять человек, среди которых трое детей, пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Юлиуса Фучика произошёл взрыв на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в доме взорвался газ.

Спасатели оперативно эвакуировали 167 жильцов, среди которых было 23 ребёнка. Из них пятеро пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

На данный момент пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Причины произошедшего взрыва будут устанавливаться.

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#пожар
#взрыв
#нижний новгород
#пострадавший
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Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»
Защита заявила о смерти «крабового короля» Олега Кана в суде по иску ГП
19 марта 2024, 17:45

Фото: istock / AMilkin

Представитель ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока заявил, что «крабовый король» Олег Кан умер и попросил закрыть дело. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этом сведеньям. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили информацию о том, что ответчик Кан Олег Кымхакович скончался 14 февраля 2023 года. В связи с этим мы просим истребовать у нотариуса материалы наследственного дела…, а также прекратить производство по делу в отношении Кана», — заявил представитель ответчиков, ссылаясь на сведенья Федеральной нотариальной палаты РФ.
В прокуратуре поставили под сомнение заявление защиты, так как в ЗАГСе нет информации о смерти обвиняемого.

25 января сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края 2 иска на общую сумму 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам дальневосточного краба. Суммарно иски поданы к 45 ответчикам, среди которых указаны фирмы «крабового короля» и его семьи.

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#суд
#дело
#производство
#генпрокуратура
#семьи
#заявление
#новости
#рф
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Стало известно о подготовке Франции к отправке военных на Украину
Нарышкин: Франция готовит к отправке на Украину около двух тысяч военных
19 марта 2024, 17:28

Фото: istock / e-crow

Франция начала подготовку воинского контингент для отправки на Украину. На начальном этапе он составит около 2 тысяч военнослужащих. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
Глава СВР отметила, что текущему правительству Франции все равно на смерть обычных французов и озабоченности генералитета. По имеющейся в распоряжении России информации, контингент для отправки на Украину уже готовится.

Как утверждает Нарышкин, французские военнослужащие побаиваются, что такое значительное подразделение не удастся перебросить на Украину незамеченно и расквартировать там.

До этого в Германии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
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#военные
#украина
#свр
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56-летний россиянин обстрелял из ружья шпицев соседа из-за громкого лая
Shot: Житель Курской области расстрелял из ружья шпицев соседа из-за неприязни
19 марта 2024, 16:46

Фото: istock / Lenti Hill

В Курской области мужчина расстрелял из ружья пять соседских собак из-за неприязни. Хозяин шпицев обратился в полицию с заявлением, чтобы привлечь негодяя к ответственности, но уголовное дело так и не возбудили.
Владелец собачек Роман Залюбовский из села Разветье Железногорского района рассказал Телеграм-каналу Shot, как однажды вечером он вернулся домой и узрел страшную картину: его шпицы с ужасом в глазах прятались, а одна из собак лежала в луже крови. Пёсику сделали рентген — он показал пулю, застрявшую в позвоночнике. Шпиц выжил, но остался инвалидом: отказали задние лапы.

Хозяин животных заявил, что его 56-летний сосед Дмитрий Ш. испытывал неприязнь к его питомцам. В этот раз собачки вывели Дмитрия тем, что начали лаять на него через забор, когда он, выпивши, решил помыть окна у себя в доме. Тогда живодёр достал ружьё и начал стрелять по испуганным зверушками, которые побежали в рассыпную, пытаясь спастись.

Он этом рассказал сам мужчина после того, как владелец шпицев написал на него заявление с просьбой привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Как утверждает хозяин животных, найти ружьё, из которого вёлся расстрел его шпицев, так и не вышло. Сосед вернул оружие другу, у которого якобы брал его. Затем он совсем перестал открывать двери участковому и являться по повестке. В результате в возбуждении уголовного дела отказали. Поэтому Роман Залюбовский обратился с жалобой в прокуратуру.

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#дело
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#уголовное дело
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#заявление
#рентген
#расстрел
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Крымчанин пытался устроить теракт в Севастополе
Житель Крыма пытался устроить теракт в Севастополе, подложив взрывчатку у дома
19 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/aerogondo

Житель Крыма пытался устроить теракт в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 11 марта он заложил взрывчатку на газовую трубу рядом с подъездом одной из многоэтажек. Согласно его плану, взрывная волна должна была дойти до квартиры, в которой проживает российский военнослужащий.

К счастью, взрыва удалось избежать, поскольку сотрудники ФСБ оперативно задержали мужчину. Предварительно сообщается, что он ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил не покидать страну, за что был внесён в списки украинского сайта «Миротворец»*.

В отношении 29-летнего жителя Крыма было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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*признан террористическим и запрещён на территории России
#крым
#севастополь
#теракт
#фсб
#взрывчатка
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Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Калининградской области
19 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/surasak petchang

Траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтике недалеко от города Пионерский Калининградской области. На борту было семь человек экипажа, один погиб, двое пропали без вести. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что утром 19 марта корабль, гружёный рыбой, вышел из города Светлый и направился в Балтийск. В какой-то момент раздался хлопок и начался пожар. Члены экипажа не смогли самостоятельно справиться с огнем. И подали сигнал бедствия. На место оперативно выдвинулись спасатели.

Из семи человек спасти удалось четверых. Один моряк погиб, ещё двое пропали без вести. Их продолжают искать.

Три года назад корабль уже тонул в поселке Светлый. Тогда все члены экипажа выжили.

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#спасатели
#пожар
#корабль
#человек
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В Москве девятиклассницы угрожали расправой девочке, выигравшей конкурс красоты
19 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Rafa Jodar

Победительница конкурса красоты «Мисс школа» в одной из столичных школ подверглась жестким нападкам от своих сверстниц. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
События произошли в московской школе № 1371. Организаторы конкурса красоты «Мисс школа» даже не думали, что мероприятие попадет в хроники с происшествиями.

Юная девятиклассница, староста, прилежная ученица победила в конкурсе, а вместо поддержки получила от других школьниц угрозы и оскорбления. Вначале другая участница конкурса стала интересоваться, сколько победительница заплатила за первое место, и жестко раскритиковала ее внешность. После на телефон девочки посыпалась масса угроз от оппонентки и ее подруг. Они создали группу в Telegram, в которой поливали грязью финалистку, а также опубликовали ее домашний адрес. Подросток все рассказала родителям. Отец девочки обратилась в полицию.

В ходе следственных мероприятий школьницы охарактеризовали свои действия по унижению чести и достоинства победительница как «шуточные» и не стали извиняться перед потерпевшей.

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#школа
#конкурс
#школьники
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Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили в пяти годам колонии
19 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего замминистра просвещения Марию Ракову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупной размере. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что она была признана виновной в хищении свыше 50 миллионов рублей.

Кроме того, приговор оглашают сообщникам Раковой. Ими являются ректор и исполнительный директор «Шанинки» Сергей Зуев и Кристина Крючкова, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко и экс-проректор РАНХиГС иван Федотов.

Было доказано несколько эпизодов мошенничества. Первый был зафиксирован при хищении денег в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Затем мошенничество было организовано путём фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. А третий случай связан с деньгами Фонда новых форм развития образования.

Летом 2022 года Ракова и её сообщники признали свою вину, возместили ущерб и начали сотрудничать со следствием.

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#суд
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#мошенничество
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