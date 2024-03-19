Житель Талдома попался на выращивании конопли в своём дачном доме

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 35-летнего жителя Талдома по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В квартиры у мужчины, расположенной на улице Ленина в посёлке Запрудня Талдомского городского округа, было обнаружено шесть пакетов с растительным веществом. Эксперты установили, что это марихуана, общий вес изъятого составил 1,2 кг», — говорится в сообщении.Кроме того, в квартире нашли два измельчителя и электронные весы. А на даче у задержанного полиция обнаружила 19 горшков с растениями, мешок с частями растений, а также вентиляторы, осветительное оборудование и устройство для охлаждения ламп.
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