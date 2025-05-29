В Петербурге пьяная мать бросила шестимесячную дочь в подъезде и ушла

29 мая 2025, 20:04

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Санкт-Петербурге пьяная мать оставила коляску с шестимесячной дочерью на лестничной клетке в подъезде дома по улице Михайлова. После этого она отправилась по своим делам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.