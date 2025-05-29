В Петербурге пьяная мать бросила шестимесячную дочь в подъезде и ушла
В Санкт-Петербурге пьяная мать оставила коляску с шестимесячной дочерью на лестничной клетке в подъезде дома по улице Михайлова. После этого она отправилась по своим делам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 мая. Соседи, обнаружившие ребенка, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что его матерью является 33-летняя петербурженка. Женщина была задержана в нетрезвом виде на площади Ленина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ об оставлении в опасности.
Перед этим сообщалось, что в Липецкой области внучка расправилась со своей бабушкой во время ссоры.
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