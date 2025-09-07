Житель Тюмени открыл стрельбу по людям из-за спора о доме

07 сентября 2025, 18:41

Житель Тюмени открыл стрельбу по людям и ранил троих человек из-за спора о доме

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Тюмени мужчина обстрелял трех человек из-за спора о недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.