Житель Тюмени открыл стрельбу по людям из-за спора о доме
В Тюмени мужчина обстрелял трех человек из-за спора о недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
По данным следствия, вечером 5 сентября в садоводческом некоммерческом товариществе «Поляна» на улице Туринской между двумя семьями произошел конфликт. Во время спора, возникшего из-за продажи дома, 39-летний подозреваемый достал ружье и выстрелил несколько раз в сторону оппонентов, после чего скрылся с места события.
Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Злоумышленника удалось найти и задержать. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. В рамках расследования назначены экспертизы. В ближайшее время примут решение о мере пресечения для подозреваемого.
