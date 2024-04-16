Житель Удмуртии сжёг своих детей из-за мести бывшей жене

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В Удмуртии местный житель сжёг дом и своих детей из мести бывшей жене, пишет «Лента.ру».
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России, 27-летний местный житель ранее судим. Суд в Удмуртской Республике приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о расправе и умышленном уничтожении имущества.
Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как показал комплекс судебных экспертиз, проведённый в отношении подсудимого, в момент совершения преступления он осознавал характер своих действий.
По данным суда, все случилось в поселке Игре 9 мая 2023 года в доме бывшей супруги преступника. В день трагедии в гостях у женщины находилась ее подруга с сожителем и двухмесячным ребенком. Общие дети женщины и подсудимого тоже были в доме.
Осуждённый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к бывшей жене и устроил ссору. Затем хозяйка дома ушла в магазин, а мужчина поджег бумагу и положил ее на диван, который находился в сенях. После поджога он спрятался недалеко в кустах и смотрел, чтобы никто из горящего дома не выбрался. Двое детей погибли.
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Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Как показал комплекс судебных экспертиз, проведённый в отношении подсудимого, в момент совершения преступления он осознавал характер своих действий.
По данным суда, все случилось в поселке Игре 9 мая 2023 года в доме бывшей супруги преступника. В день трагедии в гостях у женщины находилась ее подруга с сожителем и двухмесячным ребенком. Общие дети женщины и подсудимого тоже были в доме.
Осуждённый в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к бывшей жене и устроил ссору. Затем хозяйка дома ушла в магазин, а мужчина поджег бумагу и положил ее на диван, который находился в сенях. После поджога он спрятался недалеко в кустах и смотрел, чтобы никто из горящего дома не выбрался. Двое детей погибли.
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Алёна Самарева