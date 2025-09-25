Достижения.рф

В Москве уборщица перелила средство для труб в бутылку и отравила ребенка

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве 15-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим ожогом пищевода и желудка после того, как случайно выпила средство для очистки труб. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Инцидент произошел в квартире многодетной семьи. Сотрудница клининга перелила едкую бытовую химию в пластиковую бутылку из-под «обогащенного витаминами» напитка и оставила в кладовке, где периодически проводила уборку.

В этом же помещении отец иногда прятал от детей сладости. В итоге младшие из них нашли «напиток» и переставили в холодильник, не догадываясь об опасном содержимом. Старшая дочь отхлебнула его и сразу почувствовала сильные боли.

Ранее сообщалось, что в Белгороде у годовалого малыша начались судороги из-за отравления стиком от айкоса.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0