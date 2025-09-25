В Москве уборщица перелила средство для труб в бутылку и отравила ребенка

25 сентября 2025, 15:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве 15-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим ожогом пищевода и желудка после того, как случайно выпила средство для очистки труб. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.