В Москве уборщица перелила средство для труб в бутылку и отравила ребенка
В Москве 15-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим ожогом пищевода и желудка после того, как случайно выпила средство для очистки труб. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в квартире многодетной семьи. Сотрудница клининга перелила едкую бытовую химию в пластиковую бутылку из-под «обогащенного витаминами» напитка и оставила в кладовке, где периодически проводила уборку.
В этом же помещении отец иногда прятал от детей сладости. В итоге младшие из них нашли «напиток» и переставили в холодильник, не догадываясь об опасном содержимом. Старшая дочь отхлебнула его и сразу почувствовала сильные боли.
Ранее сообщалось, что в Белгороде у годовалого малыша начались судороги из-за отравления стиком от айкоса.
Читайте также: