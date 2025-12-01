Житель Владимира лечился от депрессии псилоцибиновыми грибами и пошел под суд
Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в выращивании псилоцибиновых грибов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
Следствие установило, что мужчина длительное время находился в депрессивном состоянии и обращался за помощью к психологу, но не получил желаемого результата. В поисках альтернативы он решил употреблять психоделические грибы и начал выращивать их дома, предварительно купив два вида спор и оборудовав помещение под мини-плантацию.
Полицейские пресекли деятельность на стадии культивирования: банки с субстратом и всё выращенное изъяли. Теперь мужчине предстоит ответить в суде, где ему может грозить серьёзное наказание. Возбуждено дело по статье 231 («Культивирование наркотикосодержащих растений в крупном размере») УК РФ.
