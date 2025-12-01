Житель Владимира лечился от депрессии псилоцибиновыми грибами и пошел под суд

01 декабря 2025, 18:33

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в выращивании псилоцибиновых грибов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.