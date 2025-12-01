В Польше украинских подростков обвинили в захвате парка в центре Варшавы

01 декабря 2025, 18:21

Gazeta Wyborcza: украинские мигранты превратили парк Варшавы в очаг преступности

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские подростки превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре Варшавы, в место драк, пьянства и разбойных нападений. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.