В Польше украинских подростков обвинили в захвате парка в центре Варшавы
Украинские подростки превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре Варшавы, в место драк, пьянства и разбойных нападений. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
В текущем году полиция выезжала в Свентокшиский парк 936 раз. Последний крупный рейд был проведён в середине ноября, когда в парке произошла массовая драка с участием около 50 человек. Для урегулирования конфликта задействовали восемь патрульных автомобилей.
Журналисты подчеркнули, что Свентокшиский парк стал одним из самых опасных мест в Варшаве. По данным издания, в 2023 году полицейские посещали парк 791 раз, в то время как в 2024 году этот показатель вырос до 891 раза.
Читайте также: