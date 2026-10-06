Житель Ярославской области хотел подорвать СВУ в учебном заведении

06 октября 2026, 17:34

Житель Ярославской области готовил теракт в учебном заведении

Фото: istockphoto/simpson33

Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Ярославской области к шести годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».