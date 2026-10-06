Житель Ярославской области хотел подорвать СВУ в учебном заведении
Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Ярославской области к шести годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».
Инстанция установила, что молодой человек планировал привести в действие самодельное взрывное устройство в здании учебного заведения, где ранее обучался. Его действия создавали угрозу жизни и здоровью находившихся там людей.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину. Он раскаялся в содеянном.
Первые два года злоумышленник проведет в тюрьме, после чего оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему назначили ограничение свободы на один год.
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