Жителей дома на набережной Фонтанки попытались сжечь заживо за вознаграждение

30 сентября 2025, 20:44

В Петербурге вынесли приговор поджигателям дома на набережной Фонтанки

Фото: iStock/Animaflora

Суд в Петербурге вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в покушении на жизнь жителей одного из домов на реке Фонтанке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.