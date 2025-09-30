Жителей дома на набережной Фонтанки попытались сжечь заживо за вознаграждение
Суд в Петербурге вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в покушении на жизнь жителей одного из домов на реке Фонтанке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, в январе 2024 года один из обвиняемых нашёл в интернете заказ на преступное деяние: неизвестный обещал выплатить тысячу долларов тому, кто разложит покрышки у дверей квартир и устроит поджог таким образом, чтобы жильцы не смогли покинуть помещения и сгорели заживо.
Для выполнения преступного плана злоумышленник привлёк ещё двоих сообщников. 7 января 2024 года они принесли три покрышки к дверям квартир, обильно полили их бензином и подожгли. Все действия записывались на видео и отправлялись кураторам, которые затем перевели обещанную сумму.
Однако преступникам не удалось довести замысел до конца – жильцы своевременно вызвали экстренные службы, которые оперативно потушили пожар и спасли людей.
Суд назначил двоим исполнителям наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы. Дело в отношении организатора нападения выделили в отдельное производство.
Читайте также: