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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с онлайн-магазинами

14 февраля 2024, 11:36
Фото: iStock/Poike

Фото: iStock/Poike

Мошенники освоили новую уловку, чтобы получить доступ к личным данным интернет-пользователей, теперь для этого используются поддельные страницы популярных маркетплейсов. Об этом жителей Московской области предупредили в Мингосуправления региона.

«Злоумышленники рассылают электронные письма. Получателям они обещают подарок от интернет-магазина, для получения которого надо пройти по указанной в письме ссылке. Страница, на которую должен перейти адресат письма, оформлена в стиле маркетплейса. Здесь для получения «подарка» пользователю предлагается ввести свои конфиденциальные данные, включая платёжные. Вся эта информация попадает в руки преступников», — говорится в сообщении.

Специалисты настоятельно советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам ради обещанных призов и подарков, а на страницы онлайн-магазинов переходить только через официальный сайт или приложение.


В ведомстве также напомнили, что ранее злоумышленники чаще использовали другую схему обмана: в письмах якобы от маркетплейсов они сообщали, что для подтверждение ранее сделанного заказа нужно перейти по ссылке, иначе покупка будет отменена.

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#мошенничество
#интернет
#интернет-магазины
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге за ложный звонок задержали пьяную учительницу начальных классов
В Петербурге задержали пьяную учительницу, грозящую суицидом от имени подростка
14 февраля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейские Санкт-Петербурга задержали нетрезвую учительницу младших классов. Она звонила по телефону психологической помощи и от имени девочки-подростка угрожала свести счёты с жизнью.
На телефон доверия экстренной психологической помощи позвонила 15-летняя школьница и сообщила, что собирается покончить с собой. Она назвалась Дашей, рассказала, что ей 15 лет, а учится она в школе олимпийского резерва. По тревоге были подняты полицейские и штатные психологи.

Правоохранители приехали в спортшколу в Петроградском районе, проверили списочный состав и быстро выяснили, что никаких 15-летних воспитанниц по имени Дарья там нет. Телефон, с которого звонили на горячую линию, был зарегистрирован на 24-летнюю учительницу младших классов. Полицейские быстро пробили адрес и поехали выяснять, что происходит с педагогом.

Выяснилось, что та поссорилась с молодым человеком, с горя напилась и зачем-то решила позвонить по номеру детской психологической помощи. Во время задержания учительница с трудом держалась на ногах.

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#телефон
#полицейские
#школьница
#санкт-петербург
#учитель
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На Урале учительница 27 раз уколола ребенка циркулем за плохое поведение
В Свердловской области педагог 27 раз уколола второклассника циркулем
14 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Свердловской области учительница в школе поселка Малышева исколола руку второклассника циркулем 27 раз. Об этом сообщает Е1.
Сообщается, что такое наказание девятилетний мальчик получил из-за того, что он случайно поцарапал одноклассницу чертежным инструментом. После того, как это заметила учительница, она вывела мальчика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой, при этом спрашивая, нравится ли ему.

Отец пострадавшего ученика отвез его в медучреждение. Медики сообщили об этом инциденте в правоохранительные органы. Позднее преподавательница попыталась оправдать свои действия, заявив, что «дала волю эмоциям». В школе проходит проверка по факту произошедшего.

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#отец
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#учитель
#полицейские
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В Сургуте мужчина впал в кому после ночи, проведённой за компьютерной игрой
14 февраля 2024, 10:29

Фото: iStock/DarthArt

В Сургуте мужчина до трёх часов ночи играл в компьютерные игры и впал в кому. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 14 февраля, утрам медикам позвонил молодой человек и сообщил, что его отец лежит без сознания на полу. На место происшествия выехала бригада врачей.

«По прибытию на вызов медиков мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что пациент до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Через некоторое время у него появилась внезапная головная боль, сопровождающаяся многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными», — проинформировали на городской станции скорой медицинской помощи.

В настоящее время мужчина находится в тяжёлом состоянии. Диагноз пока не установлен, с пациентом работают реаниматологи.

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Член ЧВК «Вагнер» после помилования получил новый приговор
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» за повреждение имущества
14 февраля 2024, 10:15

Фото: iStock/AMilkin

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» Илью Метлицкого за умышленное повреждение имущества возлюбленной. Об этом пишет «Фонтанка».
Согласно решению суда, мужчина обязан выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств судья учла наличие госнаград. В свою очередь потерпевшая сообщила о намерении обжаловать приговор, так как сочла его слишком мягким.

Кроме того, Метлицкого из-за оставления места ДТП арестовали на 10 и 12 суток.

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В Подмосковье поймали двух лжеводопроводчиков, обманувших пенсионерку
14 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Мытищах задержали мужчину и женщину, выдававших себя за сотрудников водоканала и попытавшихся выманить деньги у 87-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, 28-летний мошенник и его 30-летняя напарница представились сотрудниками водоканала и под предлогом проверки оборудования проникли в квартиру к пенсионерке.

Женщина попросила заменить ей смеситель, но вместо этого «водопроводчики» установили фильтр для воды и заставили подписать договор об оказании услуг на 40 тысяч рублей. Пенсионерка сказала, что такой суммы в доме нет, тогда злоумышленники отвезли её в банк. Там волнение женщины заметила сотрудница и вызвала полицию.

«Полицейские прибыли на место и задержали обоих злоумышленников, поджидающих в машине свою жертву с деньгами. При досмотре у них нашли фальшивое удостоверение сотрудника водоканала», — говорится в сообщении.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мытищи
#происшествие
#криминал
#полиция
#мошенники
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В ФРГ подростка с Украины тяжело ранили в результате нападения на расовой почве
14 февраля 2024, 09:29

Фото: iStock/Reinhard Krull

В немецком городе Меттмане близ Дюссельдорфа совершено нападение на украинского подростка на расовой почве, в результате чего пострадавший получил тяжелые ранения. Об этом полиция города сообщила в соцсети X.
«Пятнадцатилетний подросток тяжело ранен после нападения. Мы ищем свидетелей», — говорится в публикации.

По информации Die Welt, в субботу, 10 февраля, на подростка напали в местном кафе. Неизвестный сначала начал оскорблять украинца, а затем ударил по голове неизвестным предметом и скрылся.

Расследованием происшествия занимается служба госбезопасности Дюссельдорфа.

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#германия
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В Подмосковье задержали мигранта при попытке сбыта около килограмма мефедрона
14 февраля 2024, 08:37

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России г.о. Домодедово задержали уроженца ближнего зарубежья при попытке сбыта порядка килограмма мефедрона. Об этом сообщает МВД Медиа в Телеграм-канале.

30-летний мужчина привлек внимание полицейских, после того как вышел из леса с рюкзаком в вечернее время. Увидев сотрудников правоохранительных органов, он ускорил шал и бросил рюкзак на землю. Они остановили мужчину и проверили документы, а также досмотрели оставленную им сумку, в которой нашли два пакета с неизвестным порошком.

В ходе разбирательств задержанный заявил, что выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Он забирал вещество из тайников и раскладывал по указанным координатам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

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В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа
14 февраля 2024, 08:25

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Оренбурге 89-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом информирует издание ProOren.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение из больницы, куда была доставлена пенсионерка. Женщина поступила в медицинский стационар с травмами, характерными для падения с высоты. Полицейские установили, что женщины выпала из окна пятого этажа.

Сейчас за ней наблюдают медики. В каком состоянии сейчас находится россиянка, не уточняется.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионерка
#больницы
#полицейские
#медики
#дома
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В ночь на 14 февраля над Россией перехвачено девять украинских беспилотников
Минобороны РФ отчиталось о перехвате 9 дронов ВСУ за ночь с 13 на 14 февраля
14 февраля 2024, 07:14

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в социальных сетях о том, что система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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