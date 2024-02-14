Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с онлайн-магазинами

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«Злоумышленники рассылают электронные письма. Получателям они обещают подарок от интернет-магазина, для получения которого надо пройти по указанной в письме ссылке. Страница, на которую должен перейти адресат письма, оформлена в стиле маркетплейса. Здесь для получения «подарка» пользователю предлагается ввести свои конфиденциальные данные, включая платёжные. Вся эта информация попадает в руки преступников», — говорится в сообщении.
Специалисты настоятельно советуют никогда не переходить по сомнительным ссылкам ради обещанных призов и подарков, а на страницы онлайн-магазинов переходить только через официальный сайт или приложение.
В ведомстве также напомнили, что ранее злоумышленники чаще использовали другую схему обмана: в письмах якобы от маркетплейсов они сообщали, что для подтверждение ранее сделанного заказа нужно перейти по ссылке, иначе покупка будет отменена.
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