Стало известно о мошеннике, пытающемся нажиться на трагедии в «Крокусе»

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Руководитель отдела «Город» издания «Петербургский дневник» Марина Бойцова рассказала о человеке, пытающемся под видом «друга семьи» погибшей петербурженки выпросить помощь у издания на содержания оставшихся без матери детей.
Так, после трагедии в редакцию пришло задание выяснить, что с детьми погибшей в «Крокус Сити Холле» жительницы Санкт-Петербурга с помощью единственного контакта – «друга семьи». При дальнейшем выяснении ситуации оказалось, что мужчина никакого отношения к женщине не имеет, проживает в Красноярске и лишь пытается выманить средства обманным путём.
Как передаёт «Петербургский дневник», у самой погибшей осталась лишь одна дочь-студентка.
Ранее специалисты регионального Мингосуправления предупредили жителей Подмосковья о нескольких новых сценариях мошенничества, которые злоумышленники начали использовать после теракта в красногорском «Крокусе».
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Как передаёт «Петербургский дневник», у самой погибшей осталась лишь одна дочь-студентка.
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Мелисса Тимофеева