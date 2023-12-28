Жителей Подмосковья предупредили об использовании подростков в преступных финансовых схемах

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Мошенники всё чаще используют неинформированную молодёжь в своих финансовых преступлениях, предлагая им лёгкий заработок. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Это так называемая схема обнальщиков и номинальных директоров. Суть в том, что подростка просят завести несколько банковских карт. На них поступают деньги от индивидуального предпринимателя, которые потом нужно обналичить в разных банкоматах, забрав себе небольшой процент», – пояснили в ГУРБ.Подвох в том, что такие действия уголовно наказуемы. Так ИП уклоняются от уплаты налогов или даже заметают следы оплат при серьёзных преступлениях.
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Лора Луганская