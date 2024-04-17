Над Мордовией сбили украинский беспилотник

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учётом опыта проведения СВО. Как говорится в телеграм-канале военного ведомства, в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества от 18 предприятий.