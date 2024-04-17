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Над Мордовией сбили украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО сбили беспилотник над Мордовией
17 апреля 2024, 09:59
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские войска в районе 08:00 мск пресекли попытку совершения украинской стороной террористической атаки с помощью беспилотника. Об этом министерство обороны России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия.

В результате никто не пострадал, о разрушениях объектов также не сообщается.



Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО минувшей ночью сбили над территорией региона украинский беспилотник. В результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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#минобороны рф
#беспилотник
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#пво
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Сергею Шойгу представили в Подмосковье более 30 образцов перспективной военной техники
17 апреля 2024, 10:09

Фото и видео: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учётом опыта проведения СВО. Как говорится в телеграм-канале военного ведомства, в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества от 18 предприятий.
В их числе – многоцелевые роботизированные транспортные средства для подвоза материального обеспечения и эвакуации раненых, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных на колёсном и на гусеничном шасси. Глава военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс очень востребован в зоне проведения специальной военной операции. Он поставил задачу разработчикам скорее доработать, оптимизировать его и запустить в серийное производство.
«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни. Нам надо обеспечить эвакуацию раненных с переднего края максимально безопасно и быстро. Нужно пробовать её на фронте и запускать в серию немедленно», – потребовал министр.
Шойгу также поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его при штурмовых действиях. Министр лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Ему доложили, что уже до конца мая для поставки в войска будут изготовлены первые 30 образцов.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#оружие
#парк патриот
#подмосковье
#спецоперация
#сво
#московская область
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Шойгу поручил дооснастить пулемётом нового штурмового робота
17 апреля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил оснастить робота огневой поддержки пулемётом для проведения штурмов в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр посетил подмосковный выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 перспективных изделий от 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Одним из представленных изделий стал многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки. Шойгу после изучения аппарата поручил дооснастить его дополнительными пулемётами.

Также в ходе рабочей поездки министр обороны прокатился на новом легковом бронеавтомобиле, который был создан специально для армейских спецподразделений.

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#минобороны рф
#сергей шойгу
#парк «патриот»
#оружие
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Рогов: ВС РФ продвинулись на сотни метров под Урожайным в Донецкой области
17 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы продвинулись под посёлком Урожайное в Донецкой области, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Посёлок Урожайное расположен в Великоновосёлковской поселковой общине Волновахского района подконтрольной Киеву Донецкой области.

Как заявил Рогов, российской армии удалось продвинуться под Урожайным на стони метров, несмотря на расставленные противником минные поля.

Ранее стало известно, что в регионе на артёмовском направлении российские десантники напали на след снайперской группы ВСУ. Нескольких боевиков удалось ликвидировать на месте, а ещё четверых взяли в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
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Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика
17 апреля 2024, 09:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ростех поставляет армии управляемые боеприпасы для ЗРПК «Панцирь-С» с опережением графика, пишет корпорация.
В Telegram-канале Ростеха отмечается, что КБП имени Шипунова, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», продолжает активно поставлять армии зенитные управляемые ракеты.

Многоканальный «Панцирь» может эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения. Он отличается наличием комбинированного ракетно-пушечного вооружения, оперативной реакцией и возможностью вести разведку и ликвидировать воздушные цели в движении, рассказали в корпорации.

На кадрах — «морской коллега» комплекса, который прошёл боевое крещение, добавили там.

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#ростех
#спецоперация
#боеприпасы
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В Киеве и пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
17 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ещё пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
«08:48 — воздушная тревога в городе Киев», — уточняется в сообщении властей.

Сирены воздушной тревоги ревут ещё в пяти украинских областях.

Уже после объявления воздушной тревоги стало известно о взрывах в Черниговской области. Украинские СМИ сообщают, что после хлопка на месте прилёта разгорелся пожар. Что именно за объект был поражён — пока не уточняется.

Как пишет в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв, российская армия наносит удары по военным объектам на территории Украины, в ​частности по Черниговской области.

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#воздушная тревога
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Клычков: Силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью
17 апреля 2024, 08:40

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью, об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет», — сообщил Клычков.

По словам губернатора, на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы, ситуация находится под полным контролем.

Напомним, ранее Министерство транспорта России сообщило, что защиту аэропортов усилят от атак беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь усиления коснутся 50 российских аэропортов. Подробнее о принятых мерах читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#пво
#орловская область
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Рогова ошарашила идея пригласить представителей Украина на ЗАЭС
17 апреля 2024, 07:55

Фото: istock/Wlad74

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал риски присутствия представителей Украины на ЗАЭС, пишет РИА Новости.
Как отметил Рогов, комментируя недавнее высказывание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, представителям Киева там делать нечего. Тот предложил Москве и Киеву совместно провести оценку технического состояния станции.

По слова Рогова, Гросси пытается «притащить» украинских ядерных террористов на атомную станцию и легализовать их там. России такая легализация не нужна, подчеркнул он.

По мнению Рогова, попадание представителей Украины на объект приведёт к корректировке дальнейших ударов по станции. В настоящее время сотрудники Запорожской АЭС соблюдают все правила и стандарты по безопасности, заключил он.

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#россия
#запорожская область
#аэс
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Снайперская группа уссурийских десантников взяла в плен четверых боевиков ВСУ
Уссурийские десантники взяли в плен четверых бойцов ВСУ на Артемовском участке
17 апреля 2024, 06:53

Фото: Минобороны РФ

Уссурийские десантники ликвидировали группу снайперов и взяли в плен четверых бойцов Вооруженных сил Украины на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом информирует Минобороны России.
Сведенья о работе украинского снайпера были получены от разведки, после чего десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады направилась в указанный район.

Спустя 5 суток наблюдения военнослужащий заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия.

«В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — сообщили в МО.
Помимо этого, для эвакуации своих солдат противник направил еще нескольких бойцов, на которых десантники совместно с группой прикрытия устроили засаду. В результате четыре бойца были захвачены в плен.

Ранее военкоры сообщили об ударе по украинскому Нью-Йорку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#всу
#минобороны
#солдат
#плен
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Военкоры сообщили об ударе по украинскому Нью-Йорку
RusVesna: ВКС РФ ударили по сосредоточению ВСУ в украинском Нью-Йорке
17 апреля 2024, 05:44

Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
В населённом пункте, который до 2021 года назывался Новгородское, была замечена техника Вооруженных сил Украины. Впоследствии её накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по расположению наемников в Славянске. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как утверждает Лебедев, в расположении находились артиллеристы ВСУ и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь украинским войскам.

Утром 17 апреля сообщалось о взрывах над крымским городом Джанкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авиация
#вкс
#всу
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