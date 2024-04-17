Над Мордовией сбили украинский беспилотник

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Российские войска в районе 08:00 мск пресекли попытку совершения украинской стороной террористической атаки с помощью беспилотника. Об этом министерство обороны России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия.
В результате никто не пострадал, о разрушениях объектов также не сообщается.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО минувшей ночью сбили над территорией региона украинский беспилотник. В результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
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В результате никто не пострадал, о разрушениях объектов также не сообщается.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО минувшей ночью сбили над территорией региона украинский беспилотник. В результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
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Анастасия Чинкова