Жители российского города жалуются на трехмесячный потоп кипятка

08 октября 2025, 22:27

В пермском Закамске в аварийном доме потоп кипятка в течение 3 месяцев

Фото: istockphoto/LAP

В пермском Закамске уже три месяца течёт кипяток из аварийной квартиры в доме на улице Гальперина. Об этом сообщают «Вести».