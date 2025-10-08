Жители российского города жалуются на трехмесячный потоп кипятка
В пермском Закамске уже три месяца течёт кипяток из аварийной квартиры в доме на улице Гальперина. Об этом сообщают «Вести».
Жильцы старого дома 1940‑х годов ежедневно мирятся с потоком горячей воды и плотным паром в подъезде.
Три месяца назад в одной из пустующих квартир прорвало трубу отопления. Соседи пытались самостоятельно остановить потоп, в том числе придавив отверстие матрасом, но добиться результата не удалось. В результате в подъезде — повышенная влажность, запотевшие окна и плесень на стенах.
По словам жильцов, обращения в управляющую компанию и аварийные службы остаются без ответа, хотя в УК утверждают, что в сентябре рабочие выезжали и устраняли протечку. Тем временем проблемная квартира привлекает маргиналов — оттуда уже пытались похитить ванну, но соседи их прогнали.
Люди опасаются, что в итоге злоумышленники срежут батареи, и весь дом останется без отопления к зиме.
Власти посоветовали жильцам обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора. Расселение здания, по планам, ожидается только через шесть лет, поэтому жители переживают за своё здоровье и сохранность имущества до выполнения этих мер.
