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Жители большей части Крыма остались без электричества

18 января 2024, 18:43
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Жители части Крыма остались без электричества из-за отключения двух энергоблоков на Балаклавской ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков», - пояснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время без электричества остались жители Балаклавы, Казачьей и Камышовой бухт, Фиолента, а также центральной части Севастополя. При этом, по информации жителей Крыма, электроснабжение также отсутствует в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках и других городах полуострова.


Глава Севастополя заявил, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего часа. Все оперативные бригады уже приступили к ликвидации последствий отключения энергоблоков.

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#telegram
#отключение
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«МК»: В Москве 10-летнюю девочку ударило током во время квеста
18 января 2024, 18:22

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве 10-летнюю школьницу увезли на скорой помощи с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 17 января девочка с мамой принимали участие в квесте, который проходит на улице Маросейка. По заданию им нужно было выбраться из темницы. Спустя 15 минут после начала квеста девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она положила металлический ключ в факел, который висел на стене, но получила удар током.

Школьница испугалась и начала плакать, но мать планировала закончить игру. Работники организатора квеста начали отговаривать ее, девочке обработали рану и вызвали бригаду скорой помощи.

По данным информагентства, девочку доставили в больницу с ожогом руки первой степени.

Также известно, что за «развлечение» клиентам вернули средства.

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На мужчину, который катал сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
МВД: на отца, катавшего сына на привязанном к машине снегокате, завели дело
18 января 2024, 18:04

Фото: istock / Aleksandra Nigmatulina

Мужчину, который катал своего ребенка на привязанном к машине снегокате по оживленной дороге под Екатеринбургом, привлекли к административной ответственности. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишут РИА Новости.

В социальных сетях появились кадры, где водитель автомобиля везет мальчика по проезжей части на снегокате, который привязан к машине. В какой-то момент ребенок почти оказался под колесами, но чудом успел проскочить мимо машины. Все происходило на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском в Свердловской области.

Позже отец самостоятельно пришел в отделение полиции для дачи объяснений. Он объяснил, что сделал это только по просьбе своего восьмилетнего сына. А чем может быть чревата такая езда он здраво не оценивал.

«Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ», — написала представитель МВД в своем телеграм-канале.
Помимо этого, инспектором по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол, согласно которому отец должен ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#ребёнок
#отец
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#автомобиль
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В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.
18 января 2024, 17:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Количество погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных превысило отметку в 24,6 тысяч. Об этом представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра написал в телеграм-канале.
Отмечается, что число раненых достигло 61 830 человек. Аль-Кудра подчеркнул, что за прошедшие сутки скончались 172 человека, были ранены 326.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#государство
#смерть
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Россиянин напал на сотрудника ФСБ и угрожал расправой знакомому
В Ингушетии вынесли приговор мужчине, который напал на сотрудника ФСБ
18 января 2024, 17:26

Фото: istock / utah778

В Ингушетии суд приговорил к 2,5 годам принудительных работ мужчину за нападение на сотрудника Федеральной службы безопасности и угрозы убийством знакомому. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

28-летнго гражданина признали виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 119 («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного Кодекса РФ. Помимо принудительных работ, с россиянина будет удерживаться 10% дохода.

По информации СКР, 22 августа 2022 года мужчина на территории КПП «Хамхи» в Джейрахском районе республики предъявил пограничникам паспорт с истекшим сроком действия. Сотрудники Пограничного управления ФСБ отказались пропускать его, из-за чего мужчина напал на сотрудника и был задержан.

Он оставался под подпиской о невыезде, но в декабре 2022 года уехал в Краснодарский край и угрожал расправой своему знакомому в хостеле.

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#скр
#фсб
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#сотрудники
#всу
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В Московской области задержали двух граждан за незаконную охоту на лося
18 января 2024, 17:12

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«Пойманы на месте преступления»: двух граждан задержали за незаконную охоту. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Можайском лесу были задержаны два человека, которые занимались разделкой незаконно добытой самки лося в охотничьих угодьях.

«Во время надзорного мероприятия в охотничьих угодьях вблизи деревни Бурково Можайского городского округа инспекторами охотнадзора были выявлены два гражданина, которые в темное время суток разделывали тушу лося. В настоящее время любая охота на лося полностью запрещена, а согласно правилам охоты, нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты или продукцией охоты приравнивается к охоте», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что в настоящий момент на граждан по факту преступления возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ.

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#можайск
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Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами
В Тюмени извращенец со шприцами начал преследовать девочек-подростков
18 января 2024, 17:11

Фото: istock / Vladimir Zapletin

В Тюмени маньяк приставал к девушкам в подъезде. Извращенца поймал отец 14-летней девочки. Об этом сообщает Ural Mash.
По информации телеграм-канала, тюменец попросился «погреться» в одном из домов. Его пустили и он пошел в лифт за девушкой, но та успела выбежать. Затем он начал преследовать ее на этаж. Но увидев соседа, которого позвали на помощь, мужчина решил уйти.

Похожий случай произошел с женщиной, которую он караулил и осыпал нецензурной бранью. Также он приставал к 14-летней девочке и звал ее к себе в гости. Школьница рассказала об этом матери. Брат и отец девочки вышли на поиски нарушителя и обнаружили его в кустах. В карманах у него нашли лубрикант, презервативы и шприцы.

Полицейские задержали извращенца и пообещали возбудить уголовное дело.

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#маньяк
#школьница
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Воспитанники борцовского клуба в Сочи изнасиловали подростка из команды
В Сочи воспитанник борцовского клуба обвинил сокомандников в изнасиловании
18 января 2024, 17:02

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

В Сочи юный воспитанник борцовского клуба обвинил ребят из команды в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 12-летний мальчик с родителями переехал в Сочи недавно. До этого он семь лет занимался греко-римской борьбой. На новом месте жительства мама отдала сына на секцию. Уже на первых выездных соревнованиях спортсмены начали буллить новенького. Они отбирали у него еду в столовой, давали подзатыльники.

В поезде по пути домой между ним и другими молодыми борцами произошел конфликт, в ходе которого трое напали на одного. По словам пострадавшего мальчика, его скрутили три парня, засунули ему телефон в трусы и продолжили издеваться. При этом тренер был свидетелем конфликта. Тренер видел происходящее, но ничего не предпринял.

По приезду домой парень все рассказал маме, а та пошла к тренеру, который попросил ее не обращаться в полицию. Однако женщина не послушалась. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с применением насильственных действия сексуального характера.

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#мама
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В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя
18 января 2024, 16:32

Фото: istock / greenleaf123

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил младшего сержанта национальной гвардии Украины Ивана Паскалова к 28 годам лишения в колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

В марте 2022 года Паскалов, находящийся на позиции, которая была оборудована на крыше одного из зданий в Мариуполе, выстрелил из автомата АК-74 по двум мирным жителям, шедшим по улице. От полученных ранений они погибли.

До этого суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного.

Ранее сообщалось, что офицер Росгвардии получил шесть лет за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#расстрел
#убийство
#днр
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Подмосковные спасатели вызволили из вентиляции застрявшего вороненка
18 января 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли застрявшего в вентиляции вороненка. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «Система-112» обратился житель посёлка Нахабино, который услышал в вентиляционной трубе ванной комнаты подозрительный шум.

«Работники противопожарно-спасательной службы сняли вытяжной вентилятор в ванной и обнаружили там воронёнка, который высунул голову и с любопытством глядел на спасателей. Обезопасив руки крагами, специалисты аккуратно извлекли пернатого гостя из трубы и осмотрели его. Убедившись, что с птицей всё в порядке, спасатели выпустили вороненка на волю, который сразу же улетел», — поделился старший смены Константин Жигалов.

Стоит отметить, что вороненок застрял в вентиляционной трубе многоквартирного дома на втором этаже в городском округе Красногорск.

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#подмосковье
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