Жители большей части Крыма остались без электричества

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Жители части Крыма остались без электричества из-за отключения двух энергоблоков на Балаклавской ТЭС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков», - пояснил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время без электричества остались жители Балаклавы, Казачьей и Камышовой бухт, Фиолента, а также центральной части Севастополя. При этом, по информации жителей Крыма, электроснабжение также отсутствует в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках и других городах полуострова.
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