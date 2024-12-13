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Разведывательный беспилотник сбит в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
БПЛА уничтожен силами противовоздушной обороны в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. По данным канала, дрон сбили накануне около 23:00.
Согласно предварительной информации, он вёл съёмку комплекса. Обломки упали в акватории Финского залива. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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