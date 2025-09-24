Жители многоэтажки неделями живут в кошмаре из-за разлагающегося тела соседки

24 сентября 2025, 11:51

В Екатеринбурге жильцы дома сообщили о санитарных проблемах после смерти соседки

Фото: Istock/nicoletaionescu

В Екатеринбурге жители дома на Родонитовой улице столкнулись с тяжёлой санитарной обстановкой. Подробности сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».