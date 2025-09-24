Жители многоэтажки неделями живут в кошмаре из-за разлагающегося тела соседки
В Екатеринбурге жители дома на Родонитовой улице столкнулись с тяжёлой санитарной обстановкой. Подробности сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Причиной стало тело пенсионерки, которое пролежало в квартире на седьмом этаже около двух недель. Спасатели обнаружили труп, а следователь после вскрытия помещения опечатал квартиру. Однако, как сообщают местные жители, в подъезде и соседних квартирах устойчиво сохраняется трупный запах. Также появилось большое количество мух.
Жильцы опасаются, что ситуация ухудшится после включения отопления. Они считают, что это усилит распространение запаха разложения. Правоохранительные органы не могут найти родственников умершей.
Товарищество собственников жилья отказывается решать проблему. Жильцы просят компетентные органы помочь организовать дезинфекцию и устранить последствия инцидента.
