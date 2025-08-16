Жители московского района жалуются на мигрантов
В Рязанском районе Москвы полицейские прекратили драку с применением огнестрельного оружия среди мигрантов рядом со школой. По словам жителей, инцидент произошёл в районе жилого комплекса «Кварталы 21/19». Об этом пишет Газета.Ru.
Житель ЖК Егор в беседе с журналистами рассказал, что приезжие часто собираются на аллеях и газонах, устраивают застолья, оставляют после себя мусор и пугают местных женщин и детей. Из‑за частых конфликтов и замедленного реагирования силовых структур жители организовали сбор подписей для обращения к главе управы и сформировали добровольную мужскую патрульную группу для помощи в экстренных ситуациях.
Егор также стал очевидцем недавней потасовки: по его словам, первые вызовы в 112 поступили около 20:50, затем повторялись в течение двух часов, однако полицию и Росгвардию вызвавшие заметили лишь около 23:00, когда часть участников уже разбежалась. По его словам, пострадавших доставили в отдел, ведётся проверка кафе восточной кухни, откуда выходили некоторые участники. Егор уточнил, что в ходе конфликта был один выстрел.
Ночью 16 августа Telegram‑канал Baza тоже сообщил о конфликте со стрельбой у школы №1367. Местные жители связывают обострение обстановки с изолированностью ЖК — железнодорожные пути и промзона, по их словам, способствовали формированию своего рода «анклава мигрантов», которые регулярно пьют и провоцируют драки.
