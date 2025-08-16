Жители московского района жалуются на мигрантов

16 августа 2025, 21:00

Мигранты пристают к женщинам в ЮВАО, жители патрулируют улицы

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Рязанском районе Москвы полицейские прекратили драку с применением огнестрельного оружия среди мигрантов рядом со школой. По словам жителей, инцидент произошёл в районе жилого комплекса «Кварталы 21/19». Об этом пишет Газета.Ru.