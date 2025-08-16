Достижения.рф

В Петербурге неизвестные напали с ножом на мигранта

Фото: iStock/GankaTt

В Петербурге госпитализировали 27-летнего мигранта с колото-резаными ранами после нападения неизвестных. Об этом сообщает региональное управление МВД.



По данным ведомства, все произошло утром 15 августа на Лесной улице в поселке Лисий Нос. Там возле одного из домов нашли иностранца с ножевым ранением. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Известно, что парень является гражданином одного из государств Центральной Азии.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время идет поиск нападавших и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили драку со стрельбой во дворе школы на юго-востоке Москвы.

Лидия Пономарева

