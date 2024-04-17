Жители Московской области теперь могут получить информацию о паводке по телефону 122

Фото: Служба-112
Информацию о видах помощи при введении режима чрезвычайной ситуации из-за паводка в Подмосковье теперь можно по единому номеру 122. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В меню единого контакт-центра добавлена кнопка 7 для вопросов о паводках. Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о помощи, которую предоставляют жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба.Как отметили в министерстве, по звонку на номер 122 можно узнать, например, о компенсации для пострадавших от паводков, помощи при утрате имущества.
По данным Главного управления МЧС по Московской области, по состоянию на 6 утра среды в регионе подтоплены четыре участка дорог в Луховицком городском округе, а также 67 приусадебных участков в Богородском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском и Талдомском городских округах.
Отрезанным от транспортного сообщения остаётся село Слемские Борки под Луховицами.
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Лора Луганская