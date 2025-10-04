В Петербурге задержали бойца ММА, набросившегося на россиянина из-за намаза

04 октября 2025, 12:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Бойца ММА Эрзимана Байрамова задержали за нападение на россиянина, который проводил намаз. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.