В Петербурге задержали бойца ММА, набросившегося на россиянина из-за намаза

Фото: iStock/BrianAJackson

Бойца ММА Эрзимана Байрамова задержали за нападение на россиянина, который проводил намаз. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



Отмечается, что 2 октября полиция Всеволжского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении уроженца Дагестана. На следующий день его задержали, допросили и арестовали.

Пострадавший отказался писать заявление и фиксировать побои в травмпункте. Тем не менее, после проверки и опроса свидетелей следствие решило возбудить уголовное дело.

В ГУ МВД сообщили, что намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Чинкова

