В Петербурге задержали бойца ММА, набросившегося на россиянина из-за намаза
Бойца ММА Эрзимана Байрамова задержали за нападение на россиянина, который проводил намаз. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что 2 октября полиция Всеволжского района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении уроженца Дагестана. На следующий день его задержали, допросили и арестовали.
Пострадавший отказался писать заявление и фиксировать побои в травмпункте. Тем не менее, после проверки и опроса свидетелей следствие решило возбудить уголовное дело.
В ГУ МВД сообщили, что намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: