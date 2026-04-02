Мощное землетрясение привело к жертвам в одной стране
Мощное землетрясение произошло в Индонезии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 2 апреля в 07:48 по местному времени (01:48 мск). Их магнитуда достигала 7,4. Эпицентр находился в 136 километрах западнее острова Тернате, а очаг залегал на глубине 26 километров.
По данным агентства Reuters, один человек стал жертвой стихийного бедствия. Оно также вызвало цунами, сообщило Индонезийское метеорологическое агентство (BMKG). Волны заметили в пяти районах страны. Наиболее высокая из них поднялась на 0,75 метра в Северной Минахасе на севере острова Сулавеси.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Японии. Подземные толчки зафиксировали накануне утром недалеко от городов Касукабе и Кога. По интенсивности их оценили как сильные.
Читайте также: