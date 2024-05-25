«Страна»: в Чернигове прогремел взрыв

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Взрыв произошёл в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на местные паблики.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 13:57 мск, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ на данном участке фронта составили порядка 410 военнослужащих и несколько единиц военной техники, в том числе западного производства. Читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова