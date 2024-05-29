В Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв

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В Сумской области Украины прогремел взрыв. Об этом портал «Телеграф» написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошёл в городе Конотоп утром 29 мая.
Неизвестно, если ли жертвы и повреждения каких-либо городских объектов.
Подчеркнём, что сообщение было опубликовано в 07:06 по московскому времени, когда на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. За сегодняшнее утро она объявлялась дважды: с 07:00 до 07:21 и с 08:37 до 09:09.
Во время действия второй воздушной тревоги о взрывах в городе и его окрестностях не сообщалось.
Напомним, что последний раз о взрывах в городе было известно в конце апреля, когда российские войска ударили по авиабазе и 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
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Неизвестно, если ли жертвы и повреждения каких-либо городских объектов.
Подчеркнём, что сообщение было опубликовано в 07:06 по московскому времени, когда на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. За сегодняшнее утро она объявлялась дважды: с 07:00 до 07:21 и с 08:37 до 09:09.
Во время действия второй воздушной тревоги о взрывах в городе и его окрестностях не сообщалось.
Напомним, что последний раз о взрывах в городе было известно в конце апреля, когда российские войска ударили по авиабазе и 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
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Анастасия Чинкова