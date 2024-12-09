Жители Шебекина остались без света

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Шебекинский округ в Белгородской области остался без электроэнергии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, свет временно пропал в домах жителей города Шебекино, а также сёл Крапивное и Чураево.
Гладков отметил, что аварийные бригады по резервным источникам быстро восстановили электроснабжение в шести населённых пунктах.
Он добавил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно об ударе дронов по трём населенным пунктам Белгородской области.
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Гладков отметил, что аварийные бригады по резервным источникам быстро восстановили электроснабжение в шести населённых пунктах.
Он добавил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно об ударе дронов по трём населенным пунктам Белгородской области.
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Анастасия Ларина