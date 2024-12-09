Жители Шебекина остались без света

Жительница Одинцово с годовалым ребенком живет в страхе: убийца ее семьи выходит на свободу и будет жить с ней в одной квартире

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz В квартиру, где проживает мать с годовалым ребенком, возвращается из психиатрической лечебницы убийца рецидивист. Мужчина дважды убивал членов своей семьи и история снова может повториться. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Сейчас в квартире проживает племянница убийцы Надежда со своей годовалой дочкой. Девушка много лет провела в интернате, а после совершеннолетия вынуждена была вернуться в квартиру, где дядя убил ее дедушку и бабушку. Теперь девушка опасается за свою жизнь и жизнь своего ребенка.



Долгожданная квартира

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi



У девушки, которая провела большую часть детства в интернате, была большая семья. У дедушки с бабушкой было четверо детей. Дедушка много работал на заводе, за что семье была выдана 3-комнатная квартира в Одинцово. Бабушка после 4 декретов на работу так и не вышла. Будучи домохозяйкой, пристрастилась к алкоголю. Семья была очень рада переезду из коммуналки в отдельную квартиру, тогда казалось, что все изменится, начнется новая жизнь. Но все стало только хуже.



Старшие брат и сестра выросли и быстро покинули семью. А младшие Ирина и Евгений покидать родной очаг не собирались. Они, по примеру матери, не работали и стабильно прикладывались к бутылке. Дедушка — единственный трезвый человек в семье постоянно пропадал на работе. Ситуация стала усугубляться с появлением в семье детей от Ирины. Молодая особа рожала от каждого своего романа. Так на свет появилась Надежда, её брат и сестра.



Дети росли без присмотра, были всегда грязные и голодные. Попойки взрослых часто заканчивались скандалами и рукоприкладством. Соседи не могли больше терпеть происходящее и начали обращаться во все возможные инстанции. Ирину лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем, когда Надежде было всего 6 лет. Органы опеки забрали её вместе со старшей сестрой и младшим братом. Ужасы, которые происходили в квартире после того как детей забрали, Надежда знает только по рассказам.



Первым был убит дедушка

Фото: iStock/okan akdeniz





31 января 2000 года сотрудникам милиции в очередной раз поступил звонок с жалобами на неблагополучную семью в Одинцово. После очередного застольного вечера Евгений убил своего отца. Тело было найдено в прихожей квартиры. Дядя девушки был задержан. Но Евгения, убившего своего отца, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Смоленскую область.



После всех событий, оставшиеся в квартире мать и дочь начали употреблять алкоголь вдвое чаще. Ирина пила не только с матерью, но и часто уходила к знакомым. В один из дней 2002 года женщина домой так и не вернулась. Ирину долго искали, ни живой ни мертвой найти не смогли. В 2003 году сотрудниками правоохранительных органов были найдены останки неизвестной женщины. Старший брат Ирины по каким-то признакам опознал в неизвестной сестру.



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Убийство бабушки

В 2009 году из психиатрической клиники выпустили Евгения. Мужчина вернулся в злополучную квартиру и продолжил жить с матерью. По рассказам соседей, мать и сын жили тихо и все было благополучно до момента, пока в подъезде не появился зловонный запах.



Соседи были вынуждены снова обратиться к правоохранительным органам. После того как квартиру вскрыли, в ней был найден разлагающийся труп женщины. Евгений все это время находился в закрытой квартире вместе с убитой. На допросе мужчина признался, что убил свою мать около двух недель назад.



По делу убийства матери в 2010 году у Евгения был суд. Мужчину снова признали невменяемым и отправили в ту же психиатрическую лечебницу. Там он находится по сей день.



История может повториться

Фото: iStock/znm



Многие думали, что после второго убийства Евгений навсегда останется в психиатрической больнице. Однако по адресу злополучной квартиры пришло судебное уведомление о его освобождении. Евгений по-прежнему прописан по старому адресу и законных оснований не впускать его в квартиру у Надежды нет. Он вернется и молодой маме с годовалым ребенком придется жить в одной квартире с психом убийцей.



Однако женщина переживает не только за свою безопасность. Узнав о возможном скором освобождении своего дяди из психиатрической больницы, она решила предупредить соседей. Эта новость вызвала у многих серьёзное беспокойство. Жители близлежащих домов готовы предпринять все необходимые меры, чтобы избежать такого рискованного соседства.



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Игра с пистолетом: Сейчас в квартире проживает племянница убийцы Надежда со своей годовалой дочкой. Девушка много лет провела в интернате, а после совершеннолетия вынуждена была вернуться в квартиру, где дядя убил ее дедушку и бабушку. Теперь девушка опасается за свою жизнь и жизнь своего ребенка.У девушки, которая провела большую часть детства в интернате, была большая семья. У дедушки с бабушкой было четверо детей. Дедушка много работал на заводе, за что семье была выдана 3-комнатная квартира в Одинцово. Бабушка после 4 декретов на работу так и не вышла. Будучи домохозяйкой, пристрастилась к алкоголю. Семья была очень рада переезду из коммуналки в отдельную квартиру, тогда казалось, что все изменится, начнется новая жизнь. Но все стало только хуже.Старшие брат и сестра выросли и быстро покинули семью. А младшие Ирина и Евгений покидать родной очаг не собирались. Они, по примеру матери, не работали и стабильно прикладывались к бутылке. Дедушка — единственный трезвый человек в семье постоянно пропадал на работе. Ситуация стала усугубляться с появлением в семье детей от Ирины. Молодая особа рожала от каждого своего романа. Так на свет появилась Надежда, её брат и сестра.Дети росли без присмотра, были всегда грязные и голодные. Попойки взрослых часто заканчивались скандалами и рукоприкладством. Соседи не могли больше терпеть происходящее и начали обращаться во все возможные инстанции. Ирину лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем, когда Надежде было всего 6 лет. Органы опеки забрали её вместе со старшей сестрой и младшим братом. Ужасы, которые происходили в квартире после того как детей забрали, Надежда знает только по рассказам.31 января 2000 года сотрудникам милиции в очередной раз поступил звонок с жалобами на неблагополучную семью в Одинцово. После очередного застольного вечера Евгений убил своего отца. Тело было найдено в прихожей квартиры. Дядя девушки был задержан. Но Евгения, убившего своего отца, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Смоленскую область.После всех событий, оставшиеся в квартире мать и дочь начали употреблять алкоголь вдвое чаще. Ирина пила не только с матерью, но и часто уходила к знакомым. В один из дней 2002 года женщина домой так и не вернулась. Ирину долго искали, ни живой ни мертвой найти не смогли. В 2003 году сотрудниками правоохранительных органов были найдены останки неизвестной женщины. Старший брат Ирины по каким-то признакам опознал в неизвестной сестру.В 2009 году из психиатрической клиники выпустили Евгения. Мужчина вернулся в злополучную квартиру и продолжил жить с матерью. По рассказам соседей, мать и сын жили тихо и все было благополучно до момента, пока в подъезде не появился зловонный запах.Соседи были вынуждены снова обратиться к правоохранительным органам. После того как квартиру вскрыли, в ней был найден разлагающийся труп женщины. Евгений все это время находился в закрытой квартире вместе с убитой. На допросе мужчина признался, что убил свою мать около двух недель назад.По делу убийства матери в 2010 году у Евгения был суд. Мужчину снова признали невменяемым и отправили в ту же психиатрическую лечебницу. Там он находится по сей день.Многие думали, что после второго убийства Евгений навсегда останется в психиатрической больнице. Однако по адресу злополучной квартиры пришло судебное уведомление о его освобождении. Евгений по-прежнему прописан по старому адресу и законных оснований не впускать его в квартиру у Надежды нет. Он вернется и молодой маме с годовалым ребенком придется жить в одной квартире с психом убийцей.Однако женщина переживает не только за свою безопасность. Узнав о возможном скором освобождении своего дяди из психиатрической больницы, она решила предупредить соседей. Эта новость вызвала у многих серьёзное беспокойство. Жители близлежащих домов готовы предпринять все необходимые меры, чтобы избежать такого рискованного соседства.«Прикоснулась к холодильнику – и всё»: двухлетняя девочка погибла от удара током Месть наркокартеля и выкуп в 5 млн: «Спортсмены» в Чехове до смерти забили предпринимателя , подробностиИгра с пистолетом: мальчик случайно выстрелил в двухлетнего брата Елена Генералова Следите за нашими новостями

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