Трое детей погибли в пожаре в Якутии
В Намском районе Якутии произошёл пожар, унёсший жизни троих детей. О происшествии сообщила местная прокуратура.
По предварительной информации, пламя вспыхнуло в частном деревянном доме и быстро охватило постройку по всей площади. В результате пожара погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 года рождения.
По факту происшествия прокуратура приступила к установлению причин возгорания. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело.
Подробности инцидента и обстоятельства, приведшие к трагедии, выясняются.
