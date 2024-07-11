Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах РФ

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Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь пять украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила дрон, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила дрон, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова