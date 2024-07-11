Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах РФ

Польша отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над Украиной, заявив, что не будет делать этого без согласия НАТО. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне.