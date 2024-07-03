Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом 3 июля

Фото: istock/Lenorlux
В Туле 3 июля местные жители сообщили о звуках взрыва, их было слышно над несколькими районами города. Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Тула и область».
По словам очевидцем, хлопки было слышно в Привокзальном и Центральном районах города.
Официальных подтверждений от властей в настоящее время не поступало.
Ранее стало известно о ряде громких взрывов в Белгороде во время сигнала ракетной опасности. О подробностях, причинам и последствиях громких звуков также не сообщалось.
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Официальных подтверждений от властей в настоящее время не поступало.
Ранее стало известно о ряде громких взрывов в Белгороде во время сигнала ракетной опасности. О подробностях, причинам и последствиях громких звуков также не сообщалось.
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Диана Аванесян