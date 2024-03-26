Жительница Бразилии 56 лет ходила беременной, родив при этом семерых детей

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Жительница Бразилии в 81 год столкнулась с крайне редким медицинским случаем — сохранившаяся внематочная беременность. Об этом пишет The Sun.
Женщина по имени Даниэла Вера, страдающая от болей внизу живота, обратилась за помощью к медикам. Врачи сначала начали лечить инфекции мочевыводящих путей, но после результатов МРТ обнаружили кальцифицированный утробный плод в ее организме.
Несмотря на наличие плода, она смогла родить семерых детей без осложнений. После обнаружения плода медики решили удалить его из организма женщины, но позже возникли осложнения и бразильянка скончалась от инфекционного процесса.
Её дети рассказали, что Даниэла всегда боялась обращаться к специалистам и выбирала лечение народными методами. За счет этого обнаружить окаменения внутриутробного плода долго не удавалось.
Внематочная беременность, в случае которой возник этот редкий случай, характеризуется прикреплением оплодотворенного яйца за пределами матки, что может привести к серьезным осложнениям для женского организма.
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Несмотря на наличие плода, она смогла родить семерых детей без осложнений. После обнаружения плода медики решили удалить его из организма женщины, но позже возникли осложнения и бразильянка скончалась от инфекционного процесса.
Внематочная беременность, в случае которой возник этот редкий случай, характеризуется прикреплением оплодотворенного яйца за пределами матки, что может привести к серьезным осложнениям для женского организма.
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Алина Юрчак