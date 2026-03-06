Бензовоз взорвался возле заправки в Подмосковье
Мощный взрыв прогремел возле газовой заправки в подмосковном Барыбино. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Причиной инцидента стал взрыв бензовоза возле газовой заправки. Зарево от возникшего пожара было отчётливо видно на расстоянии нескольких километров от места происшествия.
Площадь возгорания составила 78 квадратных метров. По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники компетентных органов.
