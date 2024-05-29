Жительница Дагестана сбила девушку и написала на её сестру заявление о вымогательстве

Фото: iStock/Dzurag
Жительница Дагестана сбила девушку, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве на сестру пострадавшей, просившей компенсацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько недель назад в городе Южно-Сухокумске. Женщина на автомобиле сбила девушку на нерегулируемом перекрёстке. Пострадавшая повредила голову и ключицу. Водитель попросила не вызывать полицию, пообещав за это полностью оплатить лечение. Девушка согласилась. Скрыть следы аварии помог знакомый владелицы авто, который работает в правоохранительных органах.
У пострадавшей девушки спустя некоторое время возникли осложнения. Тогда её сестра обратилась к женщине за деньгами, поскольку лечение должно было обойтись в 300 тысяч рублей. Виновница ДТП возмутилась и отказалась отплачивать лечение, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве.
В результате полиция привлекла к ответственности всех участников данной ситуации. Сотрудника, который скрыл следы аварии, уволили, а виновница ДТП получила штраф о ложном доносе.
Читайте также:
Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
В Казахстане задержали мигранта, причастного к убийству челябинского школьника
Россиянин на гидроцикле лишился половины головы
У пострадавшей девушки спустя некоторое время возникли осложнения. Тогда её сестра обратилась к женщине за деньгами, поскольку лечение должно было обойтись в 300 тысяч рублей. Виновница ДТП возмутилась и отказалась отплачивать лечение, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве.
В результате полиция привлекла к ответственности всех участников данной ситуации. Сотрудника, который скрыл следы аварии, уволили, а виновница ДТП получила штраф о ложном доносе.
Читайте также:
Жительница Подмосковья украла двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле
В Казахстане задержали мигранта, причастного к убийству челябинского школьника
Россиянин на гидроцикле лишился половины головы
Анастасия Чинкова