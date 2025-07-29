«Сегодня 15 лет нашей семье!»: Елизавета Боярская опубликовала множество кадров из семейного архива в день рождения Максима Матвеева
Актриса Елизавета Боярская выложила редкие снимки с мужем и подросшими сыновьями
Актриса Елизавета Боярская сделала трогательный пост в честь дня рождения своего супруга Максима Матвеева. Она напомнила, что 28 июля также является датой годовщины их семейной жизни. Звезда поделилась редкими фото с мужем и сыновьями. Снимки, где подросший старший сын уже выше мамы, умилили поклонников.
28 июля Максиму Матвееву исполнилось 43 года. В этот день он получил нежное поздравление от 39-летней супруги Елизаветы Боярской, которая опубликовала в соцсетях видео с кадрами из домашнего архива. На фото звездная пара либо отдыхает дома, либо путешествует с сыновьями — старшим Андреем, который перерос маму, и семилетним Григорием.
«Муж! Любимый наш! С Днём Рождения! И с годовщиной! Сегодня 15 лет нашей семье! Чем дальше, тем надёжнее, веселее, влюблённее, мудрее и кайфовее! Погнали дальше!», — подписала Боярская под клипом.Фанаты отреагировали на поздравление очень положительно, пожелали Матвееву и его семье счастья, радости, способности творить и оставаться такими же позитивными.
«Сколько моментов Вашей жизни, как калейдоскоп в 1 минуте, а ведь за каждым кадром своя история воспоминаний! Восхитительные! Невозможно талантливые! Гордость нашей страны!», — отметили фанаты.Напомним, что на Боярской Максим женился в 2010 году. В 2012 у них родился Андрей, а в 2018 — Григорий. Несмотря на частые разъезды и жизнь в разных городах, пара сохранила теплые отношения. Матвеев подчеркивает, что с Елизаветой у них общее понимание по вопросам воспитания детей.
Боярская и Матвеев редко показывают детей, желая сохранить для них обычное детство без публичности.
«Детей мы особо нигде не «светим». Фотографии периодически где-то появляются, но это все несерьезно. Никаких кино, интервью, съемок. Я очень хочу, чтобы у них было нормальное детство», — признавалась дочь Михаила Боярского.Пара хочет, чтобы сыновья сами выбрали свой путь в будущем. Матвеев в прошлом признался, что воспитание вызывает у него растерянность и страхи, но он стремится дать детям свободу самовыражения, балансируя между строгостью и поддержкой.
Кстати, в начале июля поклонники Боярской начали подозревать, что она снова беременна. Поводом для таких слухов послужил выбор 39-летней актрисой наряда для благотворительного приёма в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Свободный крой платья идеально подходил, если бы актриса захотела скрыть округлившийся живот.
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