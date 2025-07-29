«Сегодня 15 лет нашей семье!»: Елизавета Боярская опубликовала множество кадров из семейного архива в день рождения Максима Матвеева

29 июля 2025, 02:20

Актриса Елизавета Боярская выложила редкие снимки с мужем и подросшими сыновьями

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: Instagram* @lizavetabo)

Актриса Елизавета Боярская сделала трогательный пост в честь дня рождения своего супруга Максима Матвеева. Она напомнила, что 28 июля также является датой годовщины их семейной жизни. Звезда поделилась редкими фото с мужем и сыновьями. Снимки, где подросший старший сын уже выше мамы, умилили поклонников.





28 июля Максиму Матвееву исполнилось 43 года. В этот день он получил нежное поздравление от 39-летней супруги Елизаветы Боярской, которая опубликовала в соцсетях видео с кадрами из домашнего архива. На фото звездная пара либо отдыхает дома, либо путешествует с сыновьями — старшим Андреем, который перерос маму, и семилетним Григорием.



Максим Матвеев и Елизавета Боярская с детьми (Фото: Instagram* @lizavetabo)



«Муж! Любимый наш! С Днём Рождения! И с годовщиной! Сегодня 15 лет нашей семье! Чем дальше, тем надёжнее, веселее, влюблённее, мудрее и кайфовее! Погнали дальше!», — подписала Боярская под клипом.

«Сколько моментов Вашей жизни, как калейдоскоп в 1 минуте, а ведь за каждым кадром своя история воспоминаний! Восхитительные! Невозможно талантливые! Гордость нашей страны!», — отметили фанаты.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская с детьми (Фото: Instagram* @lizavetabo)



«Детей мы особо нигде не «светим». Фотографии периодически где-то появляются, но это все несерьезно. Никаких кино, интервью, съемок. Я очень хочу, чтобы у них было нормальное детство», — признавалась дочь Михаила Боярского.