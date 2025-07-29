Приставы не смогли взыскать долг в 680 тысяч рублей с компании блогера Гасанова

29 июля 2025, 06:20

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Судебные приставы не смогли взыскать 680 тысяч рублей долга с компании блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс». Об этом свидетельствуют судебные документы, передает РИА Новости.





Напомним, что с 2024 года Гасанов находится за границей. Чертановский суд Москвы в апреле заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ. Блогер обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, он также объявлен в международный розыск.



Гасанов владеет долей в 40% в ООО «Банда Фудс» (основной вид деятельности — рестораны и доставка еды). Фирма считается действующей на момент 28 июля.





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«(Было невозможно) установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и иных ценностей», — цитирует РИА Новости материалы приставов.