Мать школьницы в Крыму привлекут к ответу за дискредитацию ВС РФ ее дочерью

ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине нанесли удар по объекту, расположенному в Чеченской Республике. В Курской области группировка противника идет в «самоубийственные штурмы» и теряет личный состав. О других новостях с фронта читайте в материале «Радио 1».