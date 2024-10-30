Мать школьницы в Крыму привлекут к ответу за дискредитацию ВС РФ ее дочерью

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За незаконное видео, которое дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг, выложенное школьницей из Крыма, ответит ее мать. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел в городе Саки. Правоохранители уточнили, что запись нашли в соцсети. Ее выложила десятилетняя ученица местной школы.
«В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Все собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы для рассмотрения в административную комиссию по делам несовершеннолетних города Саки», — пояснили в полиции.
Ранее сообщалось, через какие города прошла линия обороны ВСУ. Информацию предоставил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Никита Кротов