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Пленный боевик теробороны ВСУ дружил с бойцами ВС РФ, когда российские военные были под Харьковом, пишет ТАСС.
«С некоторыми вашими военными даже общался. В нормальных, хороших отношениях были. Ребята иногда приходили попросить воды набрать или еще что-то, что-то помочь, инструмент какой-то спросить. Они взамен кто сигарет принесет, кто-то еще что-то. То-есть от них помощь тоже была», — прокомментировал украинский военнопленный Александр Лукьянов.Он добавил, что военнослужащие ВС РФ оказывали помощь по хозяйству старикам, когда было необходимо. Отношения складывались хорошо, и местные открыто встречали с флагами русский мир, пояснил боевик ВСУ.
Лукьянов родился под Харьковом, его принудительно мобилизовали несколько месяцев назад. С бойцами ВС РФ, по его словам, он познакомился еще в 2022 году.
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