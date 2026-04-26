Жительница Индии зарезала жену любовника на глазах у соседей
В Индии произошло жестокое убийство на почве ревности. Жертвой стала 40-летняя Садхана Сонпаткар, передает NDTV.
Ее муж встречался на стороне с другой женщиной по имени Шила Сонар. В какой-то момент любовнице надоело быть номером два, и та решилась на тяжкое преступление. Она взломала дверь и обнаружила в помещении свекровь Садханы. Сначала злоумышленница достала пистолет, но пожилая женщина смогла выбить оружие из рук.
Тогда Сонар схватила нож и набросилась на Сонпаткар, нанеся ей не менее десяти колото-резаных ран, от которых потерпевшая скончалась на месте. Все это произошло на глазах у изумленных соседей, поэтому преступница вряд ли сможет избежать наказания.
