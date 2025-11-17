Жительница Иркутска подхватила лихорадку Денге после отдыха на Мальдивах
Жительница Иркутска решила провести отпуск на роскошных Мальдивах. После возвращения домой она начала испытывать серьезные недомогания. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
У девушки возникли озноб, головная боль, высокая температура и сыпь. За всего лишь неделю отдыха Кристина потеряла около пяти килограммов и ощутила мышечную слабость.
Врачи провели обследование и подтвердили, что россиянка заразилась вирусом Денге. Он передается комарами в тропических регионах. После курса лечения медики выписали девушку, но предупредили, что полное восстановление займет до трех недель. Теперь она призывает всех быть осторожными при выборе курортов и следить за своим здоровьем во время путешествий.
