Пьяная женщина на Toyota Supra разогналась до 201 км/ч и оправдалась маркой авто

15 апреля 2026, 19:18

В США женщина на Supra превысила скорость и назвала это нормой из-за марки авто

Фото: Istock/Roman Belogorodov

В США 25-летняя Сирия Лопес из Флориды управляла Toyota Supra с двигателем от BMW и разогналась до 201 км/ч при разрешённых 80 км/ч. Как сообщает Carscoops, американка оправдала свои действия маркой авто.





Сотрудники полиции остановили Лопес в Бонита-Спрингс. Автоледи сообщила полицейским, что всего лишь хотела обогнать друга на дороге.

«Это Supra, и я подумала, что ехать быстро — это нормально», — заявила она.



