Пьяная женщина на Toyota Supra разогналась до 201 км/ч и оправдалась маркой авто
В США 25-летняя Сирия Лопес из Флориды управляла Toyota Supra с двигателем от BMW и разогналась до 201 км/ч при разрешённых 80 км/ч. Как сообщает Carscoops, американка оправдала свои действия маркой авто.
Сотрудники полиции остановили Лопес в Бонита-Спрингс. Автоледи сообщила полицейским, что всего лишь хотела обогнать друга на дороге.
«Это Supra, и я подумала, что ехать быстро — это нормально», — заявила она.Алкотестер показал 0,23 промилле — почти втрое выше допустимого порога (0,08). Правоохранители предъявили гонщице обвинения в нетрезвом вождении, превышении скорости, агрессивном вождении и незаконной модификации выхлопной системы. В тот же день она вышла на свободу под залог в 3,5 тысячи долларов (около 264 тысяч рублей).
